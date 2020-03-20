عن "الكورونا" في لبنان اليوم .. هذا ما كشفه وزير الصحّة

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لفت وزير الصحة العامة حمد حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، الى أن "خطتنا كاملة وموثقة بأرقام لا تحتمل التأويل، ونطل على المجتمع بتنسيق مشترك ما بين كافة أجهزة الدولة سياسيا وتشريعيا وتنفيذيا"، مشيرا الى "أننا بمواجهة وباء عالمي وهذا يقتضي من كل المجتمع أن يكون متعاونا الى درجة كبيرة مع ما تطلبه الوزراة عبر النشرات والتعاميم والارشادت لنكون نعمل مع المجتمع على تطبيق الخطة دون تفلت من مرحلة الى أخرى".



وأوضح حسن أن "الخطة بين أيدي النواب ونحن في المرحلة الثالثة منها، ونتهيأ للمرحلة الرابعة بعد تسجيل 6 حالات عدوى كورونا غير معلومة، ونامل أن لا نقع في هذه المرحلة"، مبينا ان "تداعيات الفيروس يمكن أن تتفاوت بين مجموعة وأخرى وبين بلد وآخر".



وأكد أن "الدولة هي المسؤولة عن إدارة الأزمة في المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإستنفار"، لافتا الى أن "إعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية تستدعي أن تكون الإجتماعات على مستوى عال من التنسيق ليشعر المواطن أننا نعمل سويا لنبدد كل الهواجس".



وشدد حسن على "ضرورة أن نعمل سوياً لنواجه هذا المرض ولذلك يجب على المجتمع ان يلتزم بالاجراءات فهو الذي يحدد المرحلة الصحية التي سنصل اليها"، كاشفا أنه "لدينا 130 مليون دولار من البنك الدولي لمكافحة كورونا ووزارة الدفاع ردفت وزراتنا بـ 20 مليون دولار لمكافحة كورونا".



وأعلن أن "هناك 1135 سرير متوفر في وحدات العناية المركزة، وفي الحالات القصوى وفي مرحلة انتشار الوباء الكامل سنحتاج إلى اعداد كبيرة من اجهزة التنفس لكن في الاسبوع المقبل سنحاول تأمين مصدر لهذه الاجهزة مع تراجع حدة ازمة كورونا في الدول الاخرى"، مؤكدا أن "الحالات التي سُجّلت أمس جميعها في منطقة جغرافية واحدة"، مضيفا: "اللبنانيون ملتزمون بنسبة 90 في المئة بالعزل الصحي".