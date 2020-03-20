قراران جديدان لوزير المال..

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أصدر وزير المال غازي وزني قراراً مدّد بموجبه لغاية 30/4/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

كما أصدر الوزير وزني قراراً آخر يتعلّق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2019) لغاية 30/4/2020 ضمناً.