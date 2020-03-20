ليس بسبب كورونا: بلدتان لبنانيتان معزولتان.. والسبب؟!

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كتب رامح حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " حام ومعربون بلدتان منكوبتان":

"فيما ينشغل العالم بفيروس كورونا، يبدو أهالي بلدتي حام ومعربون الأقل خوفاً من الوباء في لبنان. ليس لكونهم يتمتعون بمناعة خاصة، وإنما بالنظر الى كونهم معزولين منذ أسبوع تقريباً عن باقي القرى المجاورة (والكوكب)، فلا يدخلهما أحد ولا يخرج منهما أحد. البلدتان المتراميتان في أعالي سفوح السلسلة الشرقية على مرمى حجر من بلدة طفيل الحدودية، تمكنت الأمطار الغزيرة منذ أسبوع تقريباً من عزلهما بالكامل بعدما جرفت السيول الصخور والأتربة، فقطعت أوصال البلدتين الداخلية والخارجية.