أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 آذار 2020

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اللواء

همس

ابتعد معنيون كبار، من مستويات عدّة، عن المشهد الذي يتعلق بإخراج العميل الفاخوري من لبنان، بصرف النظر عن الوسيلة.

غمز

يتحدث عارفون عن جبهة اقتصادية - مصرفية لمواجهة إجراءات حكومية وقضائية مرتقبة لتجاوز المرحلة.

لغز

نأت سفارات دول صديقة، وكبرى عن تقديم أية مساعدات لاحتواء وباء كورونا.

البناء

خفايا

قالت مصادر صحية إن مكانة لبنان بين دول العالم التي تسجّل تحسناً مضطرداً في مرتبته التي يتقدم فيها بنسبة عدد الإصابات من عدد السكان على 40 دولة دخلها الفيروس بعد لبنان أغلبها من العالم المتقدّم تستحق التنوية بجهود وزارة الصحة والهيئات المتطوّعة والطاقم الطبي وتقييم منصف لدرجة تجاوب اللبنانيين، واعتبرت عكس ذلك تعبيراً عن تطرف في غير مكانه أو مواقف سياسية غير منصفة.

كواليس

قالت مصادر صينية إن النجاح الرئيسي للصين ليس مديناً فقط لتدابير العزل وإجراءات الطوارئ الذي يشكل سبباً لتخفيض الإنتشار، لكن النجاح الذي تستطيع الصين التميّز به عن كل العالم هو تحقيق نسبة شفاء 90% من المصابين، بحيث لديها الآن 8000 مصاب من أصل 80 ألفاً مقابل شفاء 70 ألفاً من الذين أصيبوا بينما أعلى نسبة شفاء في دول الغرب لا تتخطّى الـ 10%.

الجمهورية

ينتظر المواطنون الذين نفذوا الحجر المنزلي الوعود التي عقدت بتحسين خدمات الإنترنت، وسخر بعضهم بالقول: ربما يأتي التحسين عند الإنتهاء من حال التعبئة العامة.

لم تلتزم بعض الشركات الكبرى بمقررات مجلس الوزراء بشأن اقفال المؤسسات التي لا تهتم بمرحلة التعبئة العامةَ وفتح بعضهم الأبواب الخلفية لمؤسساتهم.

يتجنب نائب الحديث عن حالات مصابة بفيروس كورونا انتقلت العدوى اليها من أحد وجهاء المنطقة.