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صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم حمل الرقم 65/ص ق /2020 الى النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية حول آلية طلبات تخلية السبيل عبر البريد الإلكتروني، وقد ورد في التعميم الآتي:

"نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وفي وجوب تخفيف الإحتكاك بين المواطنين، وفي سبيل تسهيل تقديم طلبات تخلية السبيل وتخفيف الإكتظاظ في السجون، وبما أنه جرى إنشاء مركز إتصال call center على الرقم 04/548391 بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، بحيث يتم تلقي طلبات تخلية السبيل من قبل الموقوفين من أماكن توقيفهم عبر الهاتف، ثم تعبئة استمارة خاصة في المركز، يتم التصديق عليها وفق الأصول، وبعدها يصار الى إرسال الإستمارة من قبل المركز الى القاضي المعني عبر البريد الإلكتروني مع اتصال تأكيدي.

للتفضل بأخذ العلم، واتخاذ القرار المناسب بشأن طلبات تخلية السبيل التي تردكم عبر الآلية المذكورة، ثم إعادة القرار المتخذ بنتيجة الطلب بالطريقة نفسها على العنوان الإلكتروني التالي:taskforce@bbba.org.lb، ليصار بعدها الى إعادة القرار المتخذ الى مركز التوقيف لإجراء المقتضى.