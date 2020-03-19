حمدان: نتوجه الى الوزير حمد حسن بأسمى آيات الاحترام والتقدير

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

بكل صفاقة وقلة دراية وتحريض طائفي بغيض سمعنا أصوات النشاز من الحواط قريب الشاذ وطنياً وأخلاقياً ونديم المحيّر بين هذا وذاك في باريس الذي أقل ما يقال عن كلامهم بأنه تفاهة وسخافة ومزايدة رخيصة في زمن يتطلب تجميع عناصر القوة وتمتين أواصر اللحمة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا ..

بالمناسبة نتوجه الى معالي وزير الصحة حمد حسن بأسمى آيات الاحترام والتقدير لما يقوم به من دور فعال وتوعية صحية دقيقة تتلاءم مع الواقع الصحي اللبناني، كما أننا نتوجه الى من معه من طاقم وزارة الصحة والبواسل الابطال الموظفين في مستشفى رفيق الحريري بالشكر والامتنان لما يقومون به، ونؤكد لهم أن عملهم هذا سيشهد له في الايام المقبلة عند كل اللبنانيين بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية والدينية ..