هروب سوري من طوارىء مستشفى في حلبا بعد إبلاغه بضرورة خضوعه لفحص كورونا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن نازحا سوريا من سكان بلدة العبودية الحدودية هرب من قسم الطوارىء في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، بعد أن تمت معاينته من قبل الطبيب المختص، وأبلغه بضرورة خضوعه لفحص كورونا.

وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه الاتصالات مع الصليب الأحمر لنقله إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، تمكن من مغافلة الجميع والهرب ومغادرة المستشفى من دون معرفة وسيلة النقل التي أقلته.

وتتابع القوى الأمنية ملاحقة المريض الذي تم تحديد مكان وجوده، بالتعاون مع عائلته، على أن يتم نقله من جديد إلى المستشفى لمتابعة الإجراءات اللازمة، تمهيدا لنقله الى بيروت لاتمام الفحوص والحجر عليه في حال ثبوت اصابته.