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وزيرة الإعلام أطلقت صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام بالتعاون مع مديرية التوجيه: مش مزحة أمن الوطن الصحي

19
MARCH
2020
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أطلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تلفزيون لبنان"، معلنة إطلاق صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني، بالتعاون مع مديرية التوجيه في قيادة الجيش. وقالت: "في إطار تسهيل مهمة الإعلام للوصول إلى المعلومات الصحيحة والرسمية، أطلقنا اليوم صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني، فهذه الصفحة تتضمن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وهي المصدر الرسمي لكل المعلومات بالنسبة إلى الإحصاءات والجهد المبذول لمكافحة هذا الفيروس".

أضافت: "مش مزحة هالمرض وصحة الناس، مش مزحة أمن الوطن الصحي، مش مزحة نشر الشائعات، مش مزحة، هيدي هي حملتنا، وبتمنى من جميع الزملاء الإعلاميين والمواطنين يساهموا معنا فيها. بحب إشكر كل فريق العمل بالوزارة وقيادة الجيش والأطباء والاعلاميين والفنانين والرياضيين المتعاونين معنا".

ويشار إلى أنه يمكن متابعة كل الأخبار المتعلقة بكورونا على العنوان الآتي:
Corona.ministryinfo.gov.lb

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