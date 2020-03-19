يرفض الحجر الصحي ويتجول يومياً في بلدته!

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أصدر رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد بيانا حمّل من خلاله وزارة الصحة، وهيئة الكوارث، مسؤولية التقاعس عن القيام بدورها لجهة الحجر الصحي على احد أبناء البلدة "ع.ن.د" الذي عاد قبل أيام من فرنسا، ويرفض الحجر، ويقوم بالتجول اليومي في البلدة.

واكد أبو زيد أنه تم التواصل مرارا وتكرارا مع وزارة الصحة عبر الرقم الساخن "١٢١٤" من دون تلقي إجابة، وقال: "تواصلنا مع القوى الامنية وهيئة الكوارث يوم الأحد الفائت لايقاف المشتبه بإصابته بكورونا "ع.ن.د" ووضعه بالحجر، ولكن مع الاسف تم سحب دورية القوى الأمنية بناء لاشارة المدعي العام، وبعد تواصلنا مع المخفر لاستضياح الامر، أكدوا أن الامر بعهدة البلدية ووزارة الصحة، التي للاسف غائبة عن السمع."

ولفت أبو زيد الى أنه "بعد سيل الإتصالات التي قمنا به، وفشلنا في الحصول على نتيجة، وتخوفا من الأسوأ، تواصلنا مع رئيس مصلحة الصحة في النبطية، علَّنا نحصل على نتيجة شافية، وبعد جهد جهيد تواصل رئس المصلحة مع مستشار وزير الصحة في الأمس الذي أكد له إيفاد سيارة إسعاف لنقله للحجر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ولكن مع الاسف ما زال المواطن يتجول في البلدة، ويتنقل بين محالها التجارية."

وأكد أبو زيد أن البلدية تتابع عن كثب كل المواطنيين العائدين من الخارج، عبر الشرطة البلدية، وتتواصل معهم في الحجر، والجميع متجاوب، بإستثناء هذا الشخص الذي لم يمتثل، والامر بات في عهدة الوزارة المختصة والرأي العام.