living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يرفض الحجر الصحي ويتجول يومياً في بلدته!

19
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد بيانا حمّل من خلاله وزارة الصحة، وهيئة الكوارث، مسؤولية التقاعس عن القيام بدورها لجهة الحجر الصحي على احد أبناء البلدة "ع.ن.د" الذي عاد قبل أيام من فرنسا، ويرفض الحجر، ويقوم بالتجول اليومي في البلدة.
واكد أبو زيد أنه تم التواصل مرارا وتكرارا مع وزارة الصحة عبر الرقم الساخن "١٢١٤" من دون تلقي إجابة، وقال: "تواصلنا مع القوى الامنية وهيئة الكوارث يوم الأحد الفائت لايقاف المشتبه بإصابته بكورونا "ع.ن.د" ووضعه بالحجر، ولكن مع الاسف تم سحب دورية القوى الأمنية بناء لاشارة المدعي العام، وبعد تواصلنا مع المخفر لاستضياح الامر، أكدوا أن الامر بعهدة البلدية ووزارة الصحة، التي للاسف غائبة عن السمع."
ولفت أبو زيد الى أنه "بعد سيل الإتصالات التي قمنا به، وفشلنا في الحصول على نتيجة، وتخوفا من الأسوأ، تواصلنا مع رئيس مصلحة الصحة في النبطية، علَّنا نحصل على نتيجة شافية، وبعد جهد جهيد تواصل رئس المصلحة مع مستشار وزير الصحة في الأمس الذي أكد له إيفاد سيارة إسعاف لنقله للحجر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ولكن مع الاسف ما زال المواطن يتجول في البلدة، ويتنقل بين محالها التجارية."
وأكد أبو زيد أن البلدية تتابع عن كثب كل المواطنيين العائدين من الخارج، عبر الشرطة البلدية، وتتواصل معهم في الحجر، والجميع متجاوب، بإستثناء هذا الشخص الذي لم يمتثل، والامر بات في عهدة الوزارة المختصة والرأي العام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout