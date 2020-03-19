نواب كسروان الفتوح جبيل: كنا نتمنى على الحكومة مجتمعة وعلى وزارة الصحة تحديداً ان نشهد اجراءات عملية بدل التهويل الكلامي

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في اطار التواصل المستمر واجتماعاتهم المفتوحة، صدر عن نواب كسروان الفتوح جبيل البيان التالي:

تابعنا الكلام الذي نقل عن وزير الصحة بشأن طلب عزل منطقتي كسروان وجبيل، وعليه:

اولاً، المطلوب من الوزير، قبل طرح العزل، تجهيز مستشفى البوار الحكومي ليكون قادراً على استقبال المصابين.

ثانياً، الاهمال ما زال مستمراً والتباطؤ متواصلاً في تأمين الفتات الذي رصد لهذا المستشفى الذي يحتاج حصةً اكبر ترصد لتجهيزه.

ثالثاً، بدل التسريب الاعلامي، كنا نتمنى على الحكومة مجتمعة وعلى وزارة الصحة تحديداً ان نشهد اجراءات عملية بدل التهويل الكلامي.

رابعاً، في ظل الاوضاع الراهنة نجدد مناشدة اهلنا في كسروان الفتوح وجبيل التزام المنازل ووقف التحركات باستثناء تلك الضرورية جداً، فمسؤوليتنا التضامن لانقاذ مجتمعنا وعائلاتنا، والحد من انتشار فيروس الكورونا.