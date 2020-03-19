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مزرعة يشوع وبيت شباب ونابيه وزكريت والضبية والفريكة والقعقور تنضم الى البلدات المعقّمة في المتن الشمالي

19
MARCH
2020
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لليوم السادس على التوالي، استمرت الوقاية من فيروس الكورونا في المتن الشمالي، من خلال حملة التعقيم التي اطلقها النائب ابراهيم كنعان بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات الراغبة.

وقد انطلقت الحملة اليوم من مزرعة يشوع، حيث جري تعقيم مركز البلدية، وعدد من المحال والصيدليات والحضانات، اضافة الى كنيستي مار مارون ومار يوسف مع القاعات التابعة للكنيستين.
وفي الضبية، تم تعقيم كنيسة سيدة المغارة ومار يوسف البريج ومار جرجس المخيم.

اما في نابيه، فكنائس القديس ميخائيل المارونية والارثوذكسية والكاثوليكية باتت معقمة، الى جانب المبنى البلدي وعدد من محلان المنطقة.

ثم انتقلت الي بيت شباب، حيث جرى تعقيم دير مار انطونيوس وكنيسة مار يوحنا، وكنيسة السيدة الكبرى وكنيسة سيدة الغابة، وسيدة البزاز، وكنيسة مار ساسين.

كما جرى تعقيم مركز الدفاع المدني والعديد من المحال والصيدليات.

وفي زكريت، جرى تعقيم المبنى البلدي، اضافة الى دير مار عبدا المشمر للرهبنة الانطونية وكنيسة الوردية وكنيسة مار شربل والمجمع الرعوي وكنيسة القديسة حنة، وكنيسة السيدة، الى جانب عدد من المحال والمتاجر.

وفي الفريكة، طال التعقيم كنيسة مار يوسف الرعائية، كما جرى تعقيم مركز بلدية القعقور وكنيسة مار الياس فيها والصالة.

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