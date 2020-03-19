وزير الصحة للمختبرات الطبية: للتصريح عن الحالات الإيجابية تحت طائلة العقوبة

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إستقبل وزير الصحة العامة حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة وفدًا من نقابة أصحاب المختبرات الطبية، وتم التداول في آلية فحص Covid 19 حيث تقرر تشكيل لجنة من اختصاصيين مخبريين لمراقبة المختبرات المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية، على أن تمنح هذه اللجنة كافة الصلاحيات المتعلقة بالموضوع.



كما تقرر تأجيل البت في موضوع الكشوفات السريعة منعًا لسوء استعمالها بما قد يؤدي إلى التساهل في العزل المنزلي وعدم الإلتزام بالإرشادات الصحية العامة.



وذكّر وزير الصحة العامة بضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة وسحب رخصة المختبر في حال التخلف.