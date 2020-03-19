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برق ورعد وثلوج.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

19
MARCH
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات تهطل امطار متفرقة احيانا وتشتد غزارتها في شمال البلاد اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1200متر وما فوق ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى. وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والذي يؤدي الى طقس بارد وماطر خلال اليومين المقبلين وينحسر تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم السبت.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا ومن المتوقع ان تشتد غزارتها خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من الظهر، مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، ومن المحتمل أن يتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.


الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا تشتد غزارتها في شمال البلاد اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1200متر وما فوق، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1300متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.


السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق حتى فترة بعد الظهر حيث تنحسر تدريجيا ويتحسن الطقس، كما يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى .


- الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 6 درجات، في الداخل من 3 الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 12 و 35 كلم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 50كلم/ساعة.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60 و90%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,45 ساعة غروب الشمس: 17,48

 

 

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