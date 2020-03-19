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نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة: تحيّة إلى كلّ الصحافيين والإعلاميين الذين يتحرّكون وسط المخاطر

19
MARCH
2020
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ووجّه نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة، باسم أعضاء مجلس النقابة واسمه، التحيّة إلى كلّ الصحافيين والإعلاميين الذين يتحرّكون وسط المخاطر على الرغم من الأوضاع الحياتيّة الدقيقة التي يعيشونها وعائلاتهم، وعبرهم إلى الزميلات والزملاء العاملين في" الوكالة الوطنية للإعلام"الذين يبذلون جهودا مضنية في هذه الأحوال الصعبة لأداء مهماتهم بحرفية وموضوعيّة وروح وطنية.

وقال : في الأوقات الحرجة التي يمرّ بها الوطن يبرز دور الصحافيين والإعلاميين   من خلال القيام بواجبهم الوطني والمهني في توعيّة الناس في أزمنة الكوارث الطبيعية والإنسانيّة، كما هو حاصل اليوم..فتحيّة لهم، ودعوة إلى أصحاب المؤسّسات الصحافيّة والإعلاميّة إلى منحهم حقوقهم كاملة، وتعزيز أوضاعهم الإجتماعية ، وتحصينهم بالضمانات التي توفّر لهم الرعاية والحياة الكريمة التي يستحقون،  ليواصلوا عملهم بروح الحماسة والإخاء والتضامن الإنسانيين.
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