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مياه بيروت: سنزيد ساعات التغذية ونجمد موقتًا جباية الإشتراكات

19
MARCH
2020
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها، وتحسسًا منها بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وازدياد الحاجة لاستخدام المياه السليمة للمحافظة على صحة المواطنين، ستعمد إلى زيادة ساعات التغذية على شبكاتها الرئيسية من الاحتياط الذي زادت كميته نتيجة ارتفاع نسبة الهطولات في هاتين السنتين. كما أنها ستتوقف في الوقت الراهن عن جباية الإشتراكات وستمدد فترة تسديدها، وستراعي حاليًا ظروف المتخلفين عن الدفع.


كما أكدت ان فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة تواصل تصليح الأضرار الكبيرة التي طرأت على خط أفقا الرئيسي والتي أدت إلى قطع المياه عن جرد ووسط منطقة جبيل، وذلك وسط ظروف شديدة الصعوبة تتمثل بعمق المكان الذي تضرر فيه خط إمداد المياه في مجرى نهر ابراهيم حيث زحلت التربة، وارتفع منسوب النهر بشكل كبير.


وشددت على ان "عمالها، وفي خضم المخاطر التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، ملتزمون إنجاز التصليحات لإعادة التغذية بهذه المادة الحيوية والضرورية للمشتركين، في أسرع وقت ممكن"، داعية المشتركين لتفهم الظروف المذكورة أعلاه، حتى إنجاز التصليح بشكل نهائي.


وأضافت "سوف يصار في الساعات الأربع والعشرين المقبلة إنجاز الأعطال التي طرأت على بئر نهر الموت الذي يغذي منطقة الرويسات الجدية، وبئر بدادون الذي يغذي منطقة بدادون، و تم إنجاز تصليح الأعطال التي طرأت على المحطات والشبكات الرئيسية حيث عادت التغذية بالمياه إلى منطقة بيروت التي تتغذى من خزانات تلة الخياط وبرج أبو حيدر، كما عادت التغذية مناطق برج البراجنة والمتن الأوسط وساحل كسروان".

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