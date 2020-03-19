خبر سار لمرضى كورونا .. هذا الدواء حقق نتائج مشجعة!

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كتبت لينا كنوش في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” “كلوروكين” هو الحل!”: “أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن التجارب السريرية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا عبر استخدام الـ”كلوروكين” ستشمل مستشفيات عدة في فرنسا بعد النتائج المشجعة التي تم التوصل اليها حتى الآن. ولا شك في أن نجاح التجارب السريرية التي تمت تحت اشراف مدير معهد المتوسط للالتهابات في مارسيليا، البروفيسور ديدييه راوولت، والتي استخدم خلالها علاج مخصص للملاريا، يفسر هذا التغيير في موقف السلطات الصحية الفرنسية. فقد سبق لهذه الأخيرة أن أعربت عن شكوكها، في تغريدة لوزارة الصحة الفرنسية في 27 شباط الماضي، في “مدى فعالية الكلوروكين في مكافحة الالتهاب الذي يسببه فيروس كورونا عند الانسان، والتي لم تثبتها أية دراسة جدية منشورة في أي من الدوريات العلمية الدولية”.

معهد مارسيليا الذي يعمل على انتاج علاجات للعدوى البكتيرية مستخدما الـ”هيدروكسيكلوروكين”، وهي جزيء مماثل للـ”كلوروكين”، قام ببساطة بملاءمة حجم الجرعات المطلوبة لعلاج عدوى الـ”كورونا”. وبعدما عالج لمدة 25 عاما حوالي 4000 شخص بالـ”هيدروكسيكلوروكين”، اقترح البروفيسور راوولت هذا العلاج، بموافقة السلطات الطبية، على 24 مريضاً تطوعوا لتناول جرعة 600 مغ يوميا من “بلاكينيل”، وهو الاسم التجاري للدواء الذي يحتوي على الجزيء المذكور. ولاحظ بعد اليوم السادس، أن 25% فقط من المرضى بقوا حاملين للفيروس، مقابل 90% ممن لم يتلقوا علاجاً”.