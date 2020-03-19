الان عون: هناك حدّ أدنى من المعاملة بالمثل والعدالة مطلوب!

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غرّد النائب الان عون عبر حسابه على تويتر وكتب:

"رفض المصارف إستيفاء القروض(التي هي بالدولار) بالليرة أمر غير عادل. من أين تأتي الناس بالدولار كي تسددّ دينها؟ عندما يراد فرض هكذا تدبير يجب أن تكون سيولة الدولار متوفّرة واقعياً في البلد وإلا نكون كمن يرسل المقترض إلى "المسلخ" مرتين: مرّة بسبب الفائدة ومرّة بسبب سعر صرف السوق"



واضاف "علماً أن المصارف حصلت على قسم من دولاراتها التي استعملتها للتسليف عبر تحويل مبالغ ليرة أودعت لديها إلى دولار، من خلال مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي بينما تريد استعادتها من المقترضين على سعر صرف السوق. هناك حدّ أدنى من المعاملة بالمثل والعدالة مطلوب!"