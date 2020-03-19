عناوين الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2020

A + A -

البناء: إقفال البورصات الأميركيّة… والصحة العالميّة تطلب استثناء الصحّة من العقوبات على إيران / لبنان في مواجهة كورونا: دخول العزل التّام و15 يوماً حاسمة في خطة الاحتواء / الحكومة تبحث اليوم ملفّ الكهرباء… وتناقش «الكابيتال كونترول» وسط تباينات /













الأخبار: «كورونا» يتمدّد

المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟

نداء الوطن: بري يُخضع المشروع "لدراسة سريعة"... والكورونا لن يثنيه عن التشريع

"كابيتال كونترول" بنكهة "الهيركات"... ما لكم لنا ولكم!

اللواء: «الكابيتال كونترول» يواجه اليوم باعتراضات دولة المصارف!

لبنان في عزلة وقائية.. وتلكؤ دولي عن تقديم مساعدات لمواجهة الكورونا

الجمهورية: الكابيتال كونترول بمواجهة الدستور



النهار: لبنان في "صمود" العزل: الوباء والكابيتال كونترول

الديار: اصابات كورونا تتخطى الـ 200 ألف والوفيات 9000 وفي لبنان ارتفع عدد المصابين الى 141

حزب الله يعتبرها خيانة بحقه ... السفارة الاميركية وراء تبرئة عامر الفاخوري

يجب إلغاء الـ«150 الفاً» عن فحص الكورونا ويكون مجاني لأن الجوع انتشر



the daily star: Coronavirus roundup: Total cases hit 133



l'orient le jour: Progression de l’épidémie au Liban : des graphes rassurants, mais rien n’est gagné