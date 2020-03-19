أسرار الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2020

A + A -

نداء الوطن: خفايا

نقل مرجع معني رسالة إلى أحد النواب المندفعين للتشريع، مفادها: "من المستحيل أن تعود دورة الحياة إلى مجلس النواب ولجانه قبل نهاية آذار".

يتردد أن إحدى الشركات العالمية المتحمسة لدخول سوق الطاقة اللبنانية أبدت استعدادها للتكفل بإنشاء معامل تغويز أيضاً.

أحد النواب المحسوبين على فريق "الممانعة" واثر الاعلان عن إطلاق العميل عامر الفاخوري، كان في لقاء في بلدته وسمعه أحد الحاضرين وهو يقول خلال مكالمة هاتفية: "كيف فينا نقنع ناسنا إنها مش صفقة؟".



اللواء: أسرار

همس

لاحظت مصادر دبلوماسية أن «عاصمة المال والأعمال» في العالم، لم تزل بعيدة عن الإصابة بفايروس كورونا؟



غمز

يُسجّل ارتفاع أسعار جنوني، وتكتفي وزارة الاقتصاد بإصدار التهديدات والاستعدادات، ولا شيء ملموساً من ذلك في «أي سوبر ماركت»!



لغز



تستعدّ بعض المصارف لإجازة السحب بالدولار من الـ«A.T.M» في الأيام القليلة المقبلة، وبالنسبة نفسها التي تُسحب من الشبابيك داخل المصارف.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

حذّرت مصادر مالية من إشغال الحكومة بمناقشات لإضاعة الوقت من قبل فريق المصارف لتمييع البحث بخطة مالية واقتصادية إنقاذية واستهلاك الوقت وإفقاد الحكومة التعاطف الشعبي الذي لا يتحمل الانتظار الطويل لسماع السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ورؤيتها موضع التنفيذ. وقالت المصادر إن هناك خطة استنزاف للوقت والموارد يليها فرض الشروط.



كواليس



قالت مصادر عراقية إنها تتمنى تشكيل حكومة موالية للأميركيين في العراق مدعومة من أغلبية نيابية متعدّدة طائفياً لأن العراق يحتاج إلى إعادة تشكيل سياسي على قاعدة معارضة وطنية عنوانها إخراج الأميركيّين وإسقاط منظومتهم السياسيّة. والتجربة قالت إن مغانم الحكم تسقط المسافة بين المقاومة وجماعات الفساد ما يجعل الفرز مستحيلاً والانتصار معقداً وصعباً.