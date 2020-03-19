أسرار الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2020

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نداء الوطن: خفايا

نقل مرجع معني رسالة إلى أحد النواب المندفعين للتشريع، مفادها: "من المستحيل أن تعود دورة الحياة إلى مجلس النواب ولجانه قبل نهاية آذار".

يتردد أن إحدى الشركات العالمية المتحمسة لدخول سوق الطاقة اللبنانية أبدت استعدادها للتكفل بإنشاء معامل تغويز أيضاً.

أحد النواب المحسوبين على فريق "الممانعة" واثر الاعلان عن إطلاق العميل عامر الفاخوري، كان في لقاء في بلدته وسمعه أحد الحاضرين وهو يقول خلال مكالمة هاتفية: "كيف فينا نقنع ناسنا إنها مش صفقة؟".



اللواء: أسرار

همس

لاحظت مصادر دبلوماسية أن «عاصمة المال والأعمال» في العالم، لم تزل بعيدة عن الإصابة بفايروس كورونا؟



غمز

يُسجّل ارتفاع أسعار جنوني، وتكتفي وزارة الاقتصاد بإصدار التهديدات والاستعدادات، ولا شيء ملموساً من ذلك في «أي سوبر ماركت»!



لغز



تستعدّ بعض المصارف لإجازة السحب بالدولار من الـ«A.T.M» في الأيام القليلة المقبلة، وبالنسبة نفسها التي تُسحب من الشبابيك داخل المصارف.