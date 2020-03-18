رثاء إلى روح المرحوم جورج شبيب الزغبي (المنسق الأسبق لهيئة الكحاله في التيار الوطني الحرّ)

A + A -

وداعاً...ابو انطوان

وداعاً...وانت ترحل بصدقك..ووفائك..وصبرك..وصمتك

واخلاصك...وتفانيك

وحبك للوطن

وداعاً...وانت تحمل البندقية

وتدافع عن الوطن..وعن الكحاله والارض والعرض

الى الافق روحاً طاهرة ترحل

تحلق في سماء قريتنا

القرية الام...الكحاله عرين الأبطال

تلك القرية الهادئة ..الشامخة بأمثالك

لتنام نومة عميقة وابدية

لا نملك سوى الكلمات

وحتى كلماتنا لا تستطيع ان تعبر

عرفناك دائما بطلاً ...عملاقاً...شجاعاً

تبحث عن الشموخ والكبرياء

قضيت حياتك في الحب والالفة بين الاهل والاقارب والاصدقاء

لقد اغمضت عينيك وقلبك باقٍ معنا في الكحاله

لقد رحلت يا جورج يا رفيق العمر

رحلت لتبقى الغائب ..الحاضر

كل معاني الإنكسار تشبه رحيلك..عهد علينا بأن ذكراك سنخلّدها للأجيال القادمة..رحمك الله يا أعظم الأبطال التي عرفناها....

هيئة التيار الوطني الحر

الكحاله في ١٨ آذار ٢٠٢٠