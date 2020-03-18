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للمرة الأولى منذ حرب تموز يسدل مطار بيروت الدولي الستارة على رحلاته

18
MARCH
2020
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مقدمة نشرة اخبار الـ OTV:

 للمرة الأولى منذ حرب تموز 2006، يسدل مطار بيروت الدولي اعتباراً من منتصف هذه الليلة الستارة على رحلاته مؤقتاً، التزاماً بقرار التعبئة العامة، بهدف التصدي لوباء عالمي حصد حتى اليوم اكثر من ثمانية آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم في اوروبا ثم آسيا.


وفي غضون ذلك، تتكثف الاجراءات الوقائية لبنانياً، في وقت اكدت دراسة اجرتها الجامعة الاميركية في بيروت، نعرض لتفاصيلها في سياق النشرة، ان يبقى نمو عدد الحالات المؤكدة في لبنان خلال 23 يوماً يبقى الاكثر انخفاضاً، وهو بلغ اليوم 133 حالة، في وقت، وللمفارقة، سجّلت سويسرا المتطورة الرقم الاعلى لنمو الاصابات وفي وقت زمني اقصر إذ فاق الـ 1400 في 19 يوماً، لتتنافس بعدها كل من هولندا، النروج، الدانمارك والنمسا بارقام تتراوح بين 800 و 1000 اصابة خلال 17 او 19 يوماً.


ويبقى لبنان بعيداً عن هذه الدول ليكون اقرب الى تشيكيا، اليونان، البحرين، والبرازيل بهامش يصل الى مئة، وبنمو يبقى بطيئاً نسبياً علماً ان كل هذه الدول تعدّ اقل تطوراً من الدول الاوروبية التي تتنافس بعدد الاصابات الاعلى.


وحتى بالمقارنة التي اجريت حول عدد الاصابات بكورونا نسبة لعدد السكان، يبقى لبنان في أدنى الرسم البياني بـ 133 اصابة على 4 مليون نسمة، تسبقه البرازيل وحدها التي يفوق عدد سكانها 209 مليون نسمة، لتبقى سويسرا ايضاً في اعلى النسب.


ما سبق لا يعني ابداً ان المعركة انتهت، بل لا تزال في البداية، لكن عوامل النجاح كبيرة، اذا التزم المواطنون الارشادات، وتخلوا نهائياً عن الاستهتار والاستخفاف، وأداروا أذناً صماء للمزايدات السياسية شبه اليومية، التي تدحضها شهادات الجهات الدولية المعنية، وآراء معظم السفراء.


هذا في الشأن الصحي. أما الملف المالي فيحضر غداً على طاولة مجلس الوزراء من باب مشروع قانون الكابيتال كونترول، في وقت يبقى التضارب على أشده بين المسار القضائي والمزايدات السياسية في قضية عامر الفاخوري.

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