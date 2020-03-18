توضيح من مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن بعض الشائعات حول فحص الكورونا

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نفت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، "ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية عن وجود حوالي 1500 حالة في المستشفى لم يجر لها فحص ال كورونا نتيجة النقص الحاد في ال Kit، وتؤكد أن المستشفى على أتم الجهوزية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا في قسم الطوارئ المستحدث لهذا الغرض ولإجراء الفحوصات التي تستدعيها هذه الحالات".

كما ذكرّت إدارة المستشفى بأنه" أجرى إلى الآن 2756 فحصا مخبريا يتعلق بالكورونا، 88 منها أتت بنتيجة إيجابية و74 منها تنتظر النتيجة.

إن إدارة المستشفى تتمنى على الجميع توخي الدقة عند نشر أي خبر يتعلق به والتحري بشأنه، خاصة في الفترة الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان".