مُهل جديدة من وزارة الاتصالات.. وحملة تبرع للجنة مكافحة كورونا!

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صدر بيان عن وزارة الاتصالات جاء فيه:
نظرًا للظروف المتعلقة بفيروس كورونا تقرر تمديد مهلة تسديد الفواتير لشهر إضافي لمشتركي الخطوط الثابتة الخليويه ( postpaid) ( الفا وتاتش)، كما تمديد مهلة الصلاحية ( validity ) لشهر إضافي للخطوط الخليوية مسبقة الدفع (prepaid ) ( الفا وتاتش).
كما ونشر وزير الاتصالات طلال حواط عبر حسابه الخاص على تويتر:"
قرار صادر من وزارة الاتصالات نظرًا للظروف المتعلقة بفيروس كورونا #بتضامناـننجح".
وقد جاء بهذا القرار:
"قرار صادر من وزارة الاتصالات
حملة تبرع ب sms بقيمة ١٥٠٠ ل.ل. لكل رسالة نصية مرسلة على short-code على ١١٢٢ المخصص للحملة، سيحول المبلغ الاجمالي الى جانب (لجنة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا) المعينة من قبل مجلس الوزراء".