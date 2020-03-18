رئيس جمعية المصارف لـ "الفاينانشال تايمز": من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي

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تصريح رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير لصحيفة "الفاينانشال تايمز":

"من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف لبنان وليس السياسيين " الكلام لرئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير الذي بين في حديث لصحيفة الفاينانشال تايمز ان السندات الحكومية بالعملات الأجنبية لدى المصارف كانت المصدر الوحيد للحصول على النقد الأجنبي فيما يواجه القطاع شح بالسيولة .فالمصارف في لبنان استهلكت كل ودائعها لدى المصارف المراسلة وكانت بالتالي مجبرة على بيع سنداتها .وألقى الدكتور صفير ، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لبنك بيروت اللوم على القطاع العام وسوء ادارته التي أوصلت البلاد إلى أزمة نقدية . وشدد ان عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جدا على القطاع المصرفي