تأكيد إصابة مضيفة طيران من سكان الدكوانة.. هذه التفاصيل

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أعلنت بلدية الدكوانة عن أول إصابة بفيروس كورونا في نطاقها الجغرافي ، حيث أكد رئيس البلدية المحامي أنطوان شختورة أن السيدة ف.م وهي مضيفة في شركة طيران الشرق الأوسط MEA إلتقطت العدوى من مضيفة زميلة لها أتت من مدريد.

وفي التفاصيل أن السيدة ف.م أُجري لها يوم الإثنين فحص الكورونا وأتت النتيجة الثلاثاء إيجابية ، حيث أشار شختورة أنه إتصل بها وبزوجها أثناء مكوثها في مستشفى أوتيل ديو واضعاً كل طاقات البلدية الصحية في خدمتهم وتبلّغ من الطاقم الطبي المُشرف على حالتها بأنها سوف تغادر المستشفى وسط إجراءاتٍ وقائية مشددة وسوف تحجر نفسها في منزلها الكائن في مار روكز ضهر الحصين وبالتأكيد بعيداً عن زوجها وأولادها طيلة فترة الحجر .

إشارة الى أن المضيفة ف.م من السبت الماضي حتى اليوم ، أي منذ لحظة شعورها بالعوارض ، حجرت نفسها في منزلها ومن ثم إنتقلت الى المستشفى دون أن تخالط أحد .