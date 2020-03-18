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اكثر من ٥٠٠ مكان معقم بين الجديدة والدكوانة والرابية والدوار في اليوم الخامس لحملة المتن الشمالي

18
MARCH
2020
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في اليوم الخامس على التوالي لحملة تعقيم المتن الشمالي، اكثر من ٥٠٠ مكان جرى تعقيمه بين الجديدة البوشرية السد والدكوانة والرابية والدوار.

 

وفي الجديدة البوشرية السد، مركز قضاء المتن الشمالي، طال التعقيم قصر العدل ومبنى القائمقامية بطوابقه واقسامه ومركز الدفاع المدني ودائرة التتظيم المدني، ومبنى اوجيرو، الى جانب عدد من الحضانات.

 

اما على صعيد الكنائس، فجرى تعقيم كنائس مار سركيس وباخوس ومار انطونيوس ومار مارون، ومار يوسف الروضة.

 

كما جرى تعقيم قصر عدل الجديدة ونظارات الموقوفين وفصيلة الجديدة وسرية الجديدة والمفرزة القضائية، بمواكبة من منسق هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر عبدو لطيف امين عام رابطة مخاتير المتن الشمالي المحامي عصام بو جودة، واعضاء هيئة الجديدة البوشرية السد في التيار.

 

اما في الدكوانة مار روكس ضهر الحصين، فبعد انطلاق الحملة صباحا بحضور رئيس البلدية انطوان شختورة، والمختار امين الخوري ومنسق التيار الوطني الحر في الدكوانة داني متى، وممثل وزارة الصحة الدكتور وسام حبشي، والمختار بو جودة، جرى تعقيم المبنى البلدي ومركز الشرطة، طاول التعقيم مبنى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بمختلف اقسامه، الى جانب عدد من مقرات الجمعيات، والحضانات والمستوصفات، اضافة الى كنائس المنطقة.

 

وفي الرابية، جرى تعقيم مقر المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان والسينودس الانجيلي في لبنان وسوريا والكنيسة الانجيلية في الرابية، وجمعية تحنن. كما تم تعقيم كنيسة مار منصور في النقاش.

 

وصعودا، الى الدوار، حيث جرى تعقيم المبنى البلدي وكنيسة مار انطونيوس والكنيسة القديمة والمبنى الرعوي.

 

وتنتقل الحملة غدا الى بيت شباب وزكريت ومزرعة يشوع.

 


يذكر ان الحملة اطلقها النائب ابراهيم كنعان نهاية الاسبوع الماضي، بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات الراغبة، وهي ستتواصل في الايام المقبلة في سياق الوقاية من فيروس كورونا.

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