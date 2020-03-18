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إستكمالا لحملة "كورة بلا كورونا" التي أطلقها منذ بدء إنتشار فيروس كورونا في لبنان، أعلن النائب جورج عطاالله انه يتكفّل بكامل كلفة فحص الكورونا في مستشفيات الكورة لأي كورانيّ يحتاج للفحص بناءً لوصفة طبيب، ووزّع إعلاناً بذلك مُذيَّلاً برقمين للتواصل مع مكتبه لإجراء الترتيبات اللازمة.

كما أرسل النائب عطاالله أكثر من ثلاثين ألف رسالة نصيّة للكورانيين يتمنّى لهم الصحة ويدعوهم الى إلتزام المنازل، واضعاً رقم مكتبه في تصرّف جميع أبناء الكورة للتواصل والاعلان عن أي مساعدة يحتاجونها.

وأبلغ مكتب النائب عطاالله مُختلف الهيئات المحليّة من بلديات وجمعيّات أهليّة وأندية لتُوجِّه روّادها وبخاصة المُحتاجين منهم، للإفادة من الفحص الطبّي مجاناً في مستشفيات المنطقة التي نسّق النائب عطاالله مع إداراتها بشأن مبادرته.