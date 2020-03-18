إجتماع لخلية الازمة في جزين لمواجهة انتشار فيروس الكورونا

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بدعوة من رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين التأمت خلية الازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في القصر البلدي في جزين بحضور نواب المنطقة، منسقي الاحزاب، مدير المستشفى، رئيس فرع جزين في الصليب الاحمر، نائب رئيس بلدية جزين -عين مجدلين، رئيس اللجنة الصحية، ممثل عن مخاتير جزين ومدير الاتحاد.



بعد عرض لواقع الحال والاستماع الى آراء الحاضرين تقرر التالي:



1- الطلب من كهنة الرعايا المساعدة في الارشادات الوقائية.

2- التشدد في منع الاكتظاظ في الاسواق التجارية ووضع آلية للدخول الى محلات المواد الغذائية والافران.

3- العمل على تأمين أماكن مخصصة للحجر الصحي.

4- التعاون مع القوى الامنية للتشدد في تطبيق مقرارات مجلس الوزراء لا سيما تلك المتعلقة بالمحلات التجارية.

5- وضع خطة تصاعدية في حال انتشار الوباء في منطقة جزين واخذ كل التدابير اللازمة.

6- انشاء صندوق مخصص للوقاية والارشادات ودعم المستشفى والصليب الاحمر وفتح باب التبرع.

7- الطلب من المواطنين اعلام شرطة الاتحاد والبلدية عن اسماء الوافدين من خارج لبنان.

اخيراً نطلب من المواطنين التعاون مع شرطة الاتحاد و البلدية في التدابير والاجراءات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.

و قد تم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة