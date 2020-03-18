تدابير في دير مار مارون عنايا للوقاية من كورونا

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أعلن دير "مار مارون" - عنايا ضريح القديس شربل، اتخاذ سلسلة من التدابير للوقاية من فيروس "كورونا" وفقا لتوصيات وزارة الصحة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الدير: "عملا بتوجيهات الرئيس العام للرهبانية اللبنانيك المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم القاضية بتكثيف الصلوات الجماعية والفردية في الأديار، والطلب إلى المؤمنين بتكثيف الصلوات في البيوت إحياء لعاداتنا القديمة، وبسبب ضرورة الإقفال الموقت لكنائس الأديار والمزارات، في وقت صلاة الرهبان الجماعية، وفي وقت القداسات، واتباعا للتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنعا للتجمعات وفق توصيات وزارة الصحة، حتى انجلاء مشهد التخلص من هذا الوباء الذي يضرب العالم بأسره، يعلن دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل عن التدابير التالية:



اولا: إبقاء أبواب الدير مفتوحة في المواعيد المعتادة، مع وجوب التقيد بالارشادات للحد من انتشار الفيروس، ومنها ابقاء المسافة اللازمة بين المؤمنين، وقت الزيارة.

ثانيا : إقامة الصلوات الجماعية للرهبان والقداسات، بدون حضور المؤمنين.

ثالثا : توجيه المؤمنين والزائرين إلى المشاركة، فقط من المنزل، في صلاة الصباح والقداس، وصلاة المساء، بواسطة "فيسبوك"، على الصفحة الرسمية للرهبانية اللبنانية المارونية".