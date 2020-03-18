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نواب كسروان - الفتوح وجبيل: لتجهيز مستشفى البوار لاستقبال حالات كورونا

18
MARCH
2020
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أصدر نواب كسروان - الفتوح وجبيل سيمون ابي رميا، مصطفى الحسيني، زياد حواط، فريد الخازن، شامل روكز، روجيه عازار، نعمة افرام وشوقي الدكاش بيانا مشتركا جاء فيه: "استكمالا لمقررات الاجتماع الذي عقدناه بتاريخ 12/3/2020 في دير سيدة المعونات في جبيل لمواكبة واقع فيروس الكورونا في لبنان وكيفية استباق انتشار الوباء والتحضير لاستيعاب الحالات المتزايدة يهم النواب الاعلان عما يلي:

 

- لا بد من ان نستفيد اليوم من التزام اكبر عدد من المواطنين بالبقاء في منازلهم لاستكمال خطة الطوارئ وتجهيز المستشفيات، لا سيما المستشفيات الحكومية. وعلى مجلس الوزراء، ووزارة الصحة تحديدا، مبادلة التزام غالبية الناس، بالتزام مماثل لجهة الاسراع في اتخاذ التدابير الفعالة ووضع الخطط لكل الاحتمالات والفرضيات الممكنة".

 

اضاف البيان: "من يريد العيش بسلام يتحضر جيدا للحرب. ومع تقديرنا للجهد المبذول من قبل كل الجهات المعنية، الا أننا لم نلمس السرعة المطلوبة في تجهيز مستشفى البوار الحكومي وتأهيله لاستقبال حالات فيروس الكورونا. كما لم نر اي اهتمام بمستشفى قرطبا الذي يمكن الاستفادة منه في حالات الطوارئ القصوى - ضرورة الاستعانة بالعنصر البشري المتخصص من أطباء وممرضين ومساعدين والتعاقد معهم لهذه الفترة العصيبة".

 

وتابع: "نحن في سباق مع الوقت والمطلوب التحرر من بعض الاداء البيروقراطي وصرف الاعتمادات فورا لتجهيز مستشفى البوار، وتخفيف التعقيدات القانونية في نقل الاعتمادات أو الاستحصال على موافقات مسبقة لفتح اعتمادات بالبنود المستحدثة. والسماح للمستشفى باستخدام الاموال الموجودة في حسابها من خلال الموافقة على موازنتها".

 

وطالب بـ "تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة.

-تأمين نفقات التشغيل في حال الاضطرار الى استقبال اعداد متزايدة من المرضى.

-استحداث نقطة أمنية لتأمين الحماية للمستشفى ومرضاها".

 

وطالبوا "مجلس الوزراء ان يتخذ مقررات حاسمة في اجتماعه غدا ويسرع في اتخاذ القرارات لان الوضع لا يحتمل المماطلة".

 

وختموا بيانهم بتأكيد وقوفهم "الى جانب اللبنانيين ولا سيما اهلنا في كسروان -الفتوح وجبيل مترفعين عن اي خلاف سياسي لنتجاوز متحدين هذه الفترة الصعبة".

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