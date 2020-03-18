الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تضيء على أهمية دور النساء في مكافحة انتشار كورونا

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في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد، والظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الإنسانية جمعاء، تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وتعوّل على وعيهم وتحليهم بالمسؤولية الكافية لتخطي هذه المرحلة ومكافحة تفشي الفيروس.



وتضيء الهيئة الوطنية على أهمية دور النساء اللبنانيات في هذه المرحلة، إن لجهة العمل على التوعية من مخاطر كورونا والالتزام بطرق الوقاية منه واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كملازمة المنزل قدر المستطاع، وإن لجهة العناية الطبية والنفسية التي يقدمها الأطباء والممرضون/ات ومسعفو/ات الصليب الأحمر اللبناني لمرضى كورونا، إيماناً منهم/هن برسالتهم/هن الإنسانية السامية.



وتتمنى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الصحة والسلامة للجميع، على أمل أن يتخطى لبنان هذه الأزمة الصحية بأقل أضرار ممكنة.