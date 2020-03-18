living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكتب التربوي في التيار الوطني الحر يطلق برنامجه التعليمي الشامل عن بعد

18
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استكمالاً لخطة الطوارىء التي أطلقها التيار الوطني الحر لمواجهة ڤيروس كورونا وتداعياته على الصعيد الوطني، يُعلن المكتب التربوي في التيار عن إطلاق برنامجه التعليميّ الشامل عن بُعد، عبر أكثر وسائل تكنولوجيا التعليم المتاحة فعالية، وذلك لصفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية، بغية استكمال العام الدراسيّ. تنطلق الحصص التعليمية بدءاً من يوم الإثنين ٢٣ آذار وفق الجدول المُرفقَ.
 
يدعو المكتب جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل التواصل مع المكتب عبر الأرقام أدناه، وبحسب الصفوف والفروع، على أن تكون آخر مهلة للتسجيل مساء يوم الجمعة ٢٠ آذار.
 
الشهادة المتوسطة: ٠٣/٩٦٥٧٣٥
 
الشهادة الثانوية:
علوم عامة : ٧٦/٣٤٥٣٢٧
علوم حياة: ٠٣/٥٤٢٩٤٧
إقتصاد إجتماع: ٧٠/١٨٦٨٨٤
فلسفة وإنسانيات: ٠٣/٨٥١٩١٠
 
 
المكتب التربوي - معا لمواجهة الكورونا
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout