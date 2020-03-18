المكتب التربوي في التيار الوطني الحر يطلق برنامجه التعليمي الشامل عن بعد

A + A -

استكمالاً لخطة الطوارىء التي أطلقها التيار الوطني الحر لمواجهة ڤيروس كورونا وتداعياته على الصعيد الوطني، يُعلن المكتب التربوي في التيار عن إطلاق برنامجه التعليميّ الشامل عن بُعد، عبر أكثر وسائل تكنولوجيا التعليم المتاحة فعالية، وذلك لصفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية، بغية استكمال العام الدراسيّ. تنطلق الحصص التعليمية بدءاً من يوم الإثنين ٢٣ آذار وفق الجدول المُرفقَ.

يدعو المكتب جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل التواصل مع المكتب عبر الأرقام أدناه، وبحسب الصفوف والفروع، على أن تكون آخر مهلة للتسجيل مساء يوم الجمعة ٢٠ آذار.

الشهادة المتوسطة: ٠٣/٩٦٥٧٣٥

الشهادة الثانوية:

علوم عامة : ٧٦/٣٤٥٣٢٧

علوم حياة: ٠٣/٥٤٢٩٤٧

إقتصاد إجتماع: ٧٠/١٨٦٨٨٤

فلسفة وإنسانيات: ٠٣/٨٥١٩١٠