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رئيس الجمهورية استقبل وزير الداخلية والبلديات وعرض معه الاوضاع الامنية واوضاع السجون ومشروع قانون اعفاء المحكومين

18
MARCH
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وعرض معه شؤون وزارته بشكل عام اضافة الى الاوضاع الامنية في البلاد، واوضاع السجون بعد التطورات التي شهدها مؤخرا سجن رومية.
 
  وتم كذلك عرض مشروع القانون المعجل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت امس في السراي الحكومي، والرامي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة المحكومين بها.
 
وتطرق البحث كذلك الى ضرورة توفير الرعاية الصحية ووسائل التعقيم المفروضة للسجناء كافة، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم بسبب تفشي وباء الكورونا. 
 
وأوضح الوزير فهمي بعد اللقاء، انه افاد رئيس الجمهورية بالاسباب التي ادت الى حصول بعض الاحداث في سجن رومية، والتي تم العمل على ضبطها. 
 
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