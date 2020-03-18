معلومات الـtayyar.org: يفتح بنك سوسيته جنرال في لبنان جميع فروعه

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أكد بنك سوسيته جنرال في لبنان أنه يفتح جميع فروعه وقد جاء في البيان:

التزاماً بمقرّرات مجلس الوزراء في ما يتعلّق بالوقاية من فيروس كورونا، وبناءً لقرار جمعية المصارف، وحفاظاً منا على سلامتكم كما وعلى سلامة موظّفينا، نعتذر عن إغلاق الصناديق، بحيث تقتصر عمليّات السحب والايداع على صرّافاتنا الآلية.

تبقى جميع فروعنا بخدمتكم، أفراداً ومؤسّسات، من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة ٨:٣٠ صباحاً ولغاية الساعة ١٢ ظهراً، لتلبية احتياجاتكم الأساسية التالية:



- استلام البطاقات



- ايداع الشيكات



- عمليات التحاويل الداخلية الضرورية



- عمليات الصرف

نشكر تفهّمكم.



سلامة الجميع أولويّتنا