ابي رميا: وعي الجبيليين منع التفشي السريع للفيروس ونعمل على تأمين ٢٠٠ موقع للحجر الصحي في جبيل

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اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا الى متابعته مع وزير الصحة حمد حسن إمكانية تجهيز مستشفى قرطبا، واضاف: "لقد شكلنا خلية ازمة في جبيل وننسق كنواب قضاء جبيل مع نواب قضاء كسروان مسألة تجهيز مستشفى البوار الحكومي بكل الامكانيات التقنية والبشرية والمالية،

واضاف: "نريد من وزارة الصحة الاسراع في تجهيز المستشفى فالمسألة لا تحتمل الوتيرة البطيئة التي تسير بها الامور"

ابي رميا وفي حديث إلى قناة ال otv أكد السعي لتامين وتحهيز ٢٠٠ موقع للحجر الصحي في قضاء جبيل، منوها بجهود كل من قائمام جبيل ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات على سرعة التحرك لمواجهة انتشار الفيروس ولاحتوائه.

ولفت ابي ابي رميا الى انه سجل ٢٥ إصابة في فيروس كورونا في قضاء جبيل لغاية اليوم،

وختم ابي رميا موجها تحية إلى الشعب الجبيلي الذي برهن عن التزام ومسؤولية كبيرة، وبذلك منع بوعيه التفشي السريع للفيروس وانقذ حياة الكثير من الأشخاص.