الطقس غداً ماطر بغزارة والثلوج تلامس الـ1100 متر

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، تشتد غزارتها ليلا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر وتلامس الثلوج 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية كما تتساقط حبات من البرد. وجاء في النشرة الاتي:



- الحالة العامة: منخفض جوي متمركز جنوب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال اليومين المقبلين.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، كما نشهد انفراجات واسعة.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، تشتد غزارتها ليلا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر وتلامس الثلوج 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية كما تتساقط حبات من البرد.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ونحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.



- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 3 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 12 و 35 كلم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 50 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,45 ساعة غروب الشمس: 17,48.