التيار الوطني الحر يطلق حملة التبرعات داخل لبنان

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعد ورود اتصالات عدة من الداخل اللبناني تعبّر عن رغبة في التبرع المالي أو العيني للمساهمة في دعم حملة التيار الوطني الحر بمواجهة كورونا، وبعد إطلاق الحملة التمويلية في بلدان الانتشار، أعلن التيار فتح المجال أمام الراغبين في المساهمة من لبنان وذلك من خلال الاتصال على الارقام 70002080- 70080012

أو عبر موقع tayyar.org لبطاقات الائتمان

أو عبر الحساب المصرفي في فرنسبنك

بالدولار: 0220USD1512057434307

Iban LB3700010220USD1512057434307

بالليرة اللبنانية:

0220LBP1512057434307

IBAN: LB4000010220LBP1512057434307

على أن يعلن التيار عن كل الارقام وآلية ووجهة استخدامها تباعاً