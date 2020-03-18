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التفتيش المركزي: تطبيق سياسة الانتاجية في العمل عن بعد

18
MARCH
2020
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أعلن التفتيش المركزي أنه “انسجاما مع القرار المتخذ في مجلس الوزراء والظرف الحاضر وعملا بالمبادئ الانسانية والوطنية، عمد الى تطبيق سياسة “خليك منتج واعمل عن بعد”، ضمن خطة تؤمن إستمرارية مهامه الرقابية والتوجيهية مع الحد من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتجنيب موظفيه التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي”.

 

واشار الى انه “ولإنجاح هذه الغاية عمدت دائرة المعلوماتية لدى التفتيش المركزي الى اعداد الإجراءات اللازمة لتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إنجاح العمل عن بعد، ووضعت خطة لتقديم الدعم اللازم وتطوير المنصة المعلوماتية تبعا للحاجة ومقتضيات العمل”.

 

و أكدت رئاسة التفتيش المركزي على المفتشيات العامة “مراقبة مواظبة المفتشين والإداريين على العمل عن بعد واعتماد هذه المنصة المعلوماتية الآمنة التي تؤمن التواصل الداخلي وتبادل الملفات وعقد الاجتماعات والتعاون الخارجي، مع تأمين حضور الحد الأدنى من الموظفين للإدارة وقيام المفتشين بالجولات الاساسية بما يوائم الضروري فقط من المهام وعدم التأخر بالإجراءات والمهل”.

 

وطلبت رئاسة التفتيش من المواطنين والادارات والمؤسسات العامة والبلديات متابعة آخر الاخبار عبر الموقع الإلكتروني www.cib.gov.lb والتواصل عبر تطبيق التفتيش المركزي للهواتف الذكية، وعبر فايسبوك @CInspectionLB ، تويتر @CInspectionLBوتطبيق whatsapp على الرقم 9611748080. كما تم اطلاق هاشتاغ #خليك_منتج #اعمل_عن_بعد.

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