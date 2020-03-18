سيمون ابي رميا يكشف عن عدد إصابات الكورونا في جبيل

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أعلن النائب سيمون ابي رميا انه "لدينا لغاية اليوم 25 اصابة في جبيل، 15 اصابة منها لاشخاص من خارج القضاء".

وتابع ابي رميا في حديث الى الـ"او تي في": "تحية الى الشعب الجبيلي الذي يبرهن عن مسؤولية كبيرة، ومنع بوعيه التفشي والانتشار السريع للفيروس وانقذ حياة الكثير من الاشخاص".

وأكد ابي رميا انه "اصبح لدينا 200 موقع للحجر الصحي قابلا للتجهيز ضمن بلديات القضاء، ونحيي رئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات على سرعة التحرك لمواجهة انتشار الفيروس واحتوائه".

وأضاف: "نتابع مع وزير الصحة تجهيز مستشفى قرطبا، ومع نواب قضائي جبيل كسروان تجهيز مستشفى البوار الحكومي بكل الامكانيات التقنية والبشرية والمالية، وعلى وزارة الصحة ان تجهز مستشفى البوار بوتيرة اسرع".