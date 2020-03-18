بالصور - تعقيم المتن انطلق من الدكوانة في يومه الخامس!

A + A -

لليوم الخامس على التوالي، تتابعت حملة تعقيم المتن الشمالي في سياق الوقاية من فيروس كورونا، وانطلقت صباح اليوم علي خطين، الاول الدكوانة ببلديتها وكنائسها والمراكز العامة فيها، والثانية الجديدة البوشرية السد، بما تتضمنه من مراكز رسمية من قصر العدل والقائمقامية ومركز الدفاع المدني والسجن المركزي ودائرة التتظيم المدني ومخفر الدرك، الى جانب الكنائس والاماكن العامة.

اشارة الى ان الحملة اطلقها نهاية الاسبوع الماضي النائب ابراهيم كنعان بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات الراغبة، وتشمل التعقيم من اعلى المتن الى الساحل.