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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2020

18
MARCH
2020
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 الأخبار: «كورونا»: الاصابة الأولى لم تأتِ من ايران؟

قصة المساعي الأميركية لإطلاق الفاخوري

 

 

 

 

نداء الوطن: متى يُلغى القضاء العسكري؟

 

 

 

اللواء: الكورونا تحاصر برنامج الحكومة.. وقضية الفاخوري تكهرب الجلسة!
«الكابيتال كونترول» يرجأ إلى يوم غد.. ودياب يعلن خطة الكهرباء أوائل أيار

 

 

 

النهار: لبنان ينعزل والاختبار الأصعب لكبح الإصابات

 

 

 


البناء: واشنطن تصعّد العقوبات على إيران لتعقيد مواجهتها مع فيروس كورونا… جريمة بحق الإنسانيّة/ المسعى الأميركيّ لتهريب الفاخوري يتعقد… وتهديدات أميركيّة للقضاة وراء القرار / الحكومة لحلّ منتصف الطريق مع المصارف… وثغرات في مشروع الكابيتال كونترول/

 

 

 

الديار: حالة طوارئ فعلية وكل شيء مقفل والحظر المنزلي شبه كامل
الرعب والخوف يدبّ عند اللبنانيين...فيما ايطاليا اخطر ولم تعلن ذلك
اغلاق المصارف ليومين شلّ الحركة المالية والاقتصادية واصاب لبنان بخسائر كبرى

 

 

 


الجمهورية: "كابيتال كونترول" يتسلل مع كورونا

 

 

 


the daily star: Cabinet approves draft law on prisoners' pardon after Roumieh riots

 

 

 


l'orient le jour: Au Liban, les entreprises face aux défis de l’état d’urgence sanitaire

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