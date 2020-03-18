living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2020

18
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نداء الوطن: خفايا

يقول بعض المصرفيّين إنّهم فهموا من مرجعيات رسمية أنّ قرار التعبئة العامة لا يفرض فتح أبواب المصارف بشكل كامل، وإنما بشكل جزئي على عكس الضجة التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة.

 

نُقل عن أحد أعضاء تكتل نيابي بارز قوله في مجلس خاص رداً على سؤال حول مكان وجود العميل عامر الفاخوري: "هناك طائرة مجهزة طبياً في طريقها إلى بيروت لنقله إلى الخارج".

 

استحوذ موضوع إطلاق الفاخوري على حيّز واسع من النقاش في مجلس الوزراء أمس غير أنّ جزءاً من المداخلات طُلب عدم تدوينه في محضر الجلسة وعدم إصدار أي موقف رسمي عن المجلس حيال القضية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
طرحت تطورات الكورونا، وتعليق الدفع، والنفقات غير المحسوبة أسئلة جدية عن مصير موازنة 2020، وإمكانية إنجازها!


غمز

تعرّض وزير سيادي لانتقادات، أدت إلى إبطاء برنامج، وُضع على نار قوية الأسبوع الماضي.


لغز
توقع مصدر قضائي احتواء قضية العميل فاخوري، بكل ملابساتها، في وقت قصير، أياً كانت مسارات المنع من السفر أو التهريب.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إن التوصل لاتفاق مع المصارف في كل مرة لا يأتي إلا بعد التلويح بالذهاب للمواجهة، وما تتمناه الحكومة هو أن تدرك المصارف عدم رغبة الحكومة بالمواجهة ورهانها على تحمل المصارف مسؤولياتها بروح وطنية، لأنها تعتبر المصارف رصيداً وطنياً لا ترغب بإصابته بالأذى؛ وهي لذلك لم تظهر بعد ما تستطيعه في حال المواجهة وتخشى أن تكون آثار المواجهة فوق طاقة المصارف على التحمل.

 

كواليس

توقعت مصادر عراقية شهراً من المواجهة السياسية بعد تكليف محافظ النجف السابق عادل الذرفي تشكيل الحكومة الجديدة في ظل اعتراض تشكيلات نيابية وسياسية وقوى المقاومة على تسميته. ورأت أن العلاقة بين هذه المواجهة والمعركة حول وجود القوات الأميركية في العراق تجعل التسوية لتشكيل حكومة تعبيراً عن تسوية أكبر بكثير والفشل بالتشكيل انتقال لمعركة من نوع آخر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout