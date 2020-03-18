أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2020

A + A -

نداء الوطن: خفايا

يقول بعض المصرفيّين إنّهم فهموا من مرجعيات رسمية أنّ قرار التعبئة العامة لا يفرض فتح أبواب المصارف بشكل كامل، وإنما بشكل جزئي على عكس الضجة التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة.

نُقل عن أحد أعضاء تكتل نيابي بارز قوله في مجلس خاص رداً على سؤال حول مكان وجود العميل عامر الفاخوري: "هناك طائرة مجهزة طبياً في طريقها إلى بيروت لنقله إلى الخارج".

استحوذ موضوع إطلاق الفاخوري على حيّز واسع من النقاش في مجلس الوزراء أمس غير أنّ جزءاً من المداخلات طُلب عدم تدوينه في محضر الجلسة وعدم إصدار أي موقف رسمي عن المجلس حيال القضية.

اللواء: أسرار

همس

طرحت تطورات الكورونا، وتعليق الدفع، والنفقات غير المحسوبة أسئلة جدية عن مصير موازنة 2020، وإمكانية إنجازها!



غمز



تعرّض وزير سيادي لانتقادات، أدت إلى إبطاء برنامج، وُضع على نار قوية الأسبوع الماضي.



لغز

توقع مصدر قضائي احتواء قضية العميل فاخوري، بكل ملابساتها، في وقت قصير، أياً كانت مسارات المنع من السفر أو التهريب.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إن التوصل لاتفاق مع المصارف في كل مرة لا يأتي إلا بعد التلويح بالذهاب للمواجهة، وما تتمناه الحكومة هو أن تدرك المصارف عدم رغبة الحكومة بالمواجهة ورهانها على تحمل المصارف مسؤولياتها بروح وطنية، لأنها تعتبر المصارف رصيداً وطنياً لا ترغب بإصابته بالأذى؛ وهي لذلك لم تظهر بعد ما تستطيعه في حال المواجهة وتخشى أن تكون آثار المواجهة فوق طاقة المصارف على التحمل.

كواليس

توقعت مصادر عراقية شهراً من المواجهة السياسية بعد تكليف محافظ النجف السابق عادل الذرفي تشكيل الحكومة الجديدة في ظل اعتراض تشكيلات نيابية وسياسية وقوى المقاومة على تسميته. ورأت أن العلاقة بين هذه المواجهة والمعركة حول وجود القوات الأميركية في العراق تجعل التسوية لتشكيل حكومة تعبيراً عن تسوية أكبر بكثير والفشل بالتشكيل انتقال لمعركة من نوع آخر.