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إصابة جديدة واحدة في «الحريري»... ورابع حالة وفاة

18
MARCH
2020
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بعض ما جاء في مقال هديل فرفور-

إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المُستجد سجّلها مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، أمس، من بين أكثر من 190 فحصاً أُجري داخل مختبراته. وعليه، أُقفل عدّاد كورونا ليلاً على 121 إصابة، قبل الإعلان عن تسجيل رابع حالة وفاة منذ دخول كورونا إلى لبنان. وبمعزل من إمكانية التعويل على هذه المعطيات والتمهيد لخطاب تفاؤلي، فإنّ المؤكد أنها لا تدعو إلّا إلى مزيد من الالتزام والتقيّد بالتدابير الوقائية المتمثلة بشكل رئيسي في الحجر المنزلي. وفيما يُطلب من اللبنانيين المزيد من الصمود.

 

ومع تزايد الضغط على مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الذي يحضن نحو نصف الحالات في لبنان ويقوم بنحو 70% من الفحوصات المخبرية الخاصة بتشخيص فيروس «كورونا»، وفي ظلّ تباطؤ تجهيز بقية المُستشفيات لمؤازرته، برز «تدبير» الهبات والدعم للمُستشفى كخيار شبه وحيد حالياً.

 

 

وكانت إدارة المُستشفى أعلنت مساء أمس تسجيل إصابة واحدة جديدة فقط (من أصل أكثر من 190 فحصاً)، ليُصبح عدد المُصابين في الحجر الصحي في المُستشفى 56 حالة. وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 121 إصابة في كل المستشفيات، بعدما كانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهراً أن مجموع الحالات وصل الى 120. وليلاً، أعلِن عن تسجيل رابع حالة وفاة في لبنان منذ وصول «كورونا». وهذه الحالة متصلة، بحسب ما نُشر أمس، بشخص أتى من إيطاليا.


ونظراً إلى حاجة مُستشفى الحريري المُلحّة إلى التزوّد بالتجهيزات والمُستلزمات اللازمة، اتخذ وزير الصحة حمد حسن قراراً يسمح لإدارة المُستشفى بـ«إتمام عمليات إنفاق المُساهمة المُخصّصة للمشتريات الضرورية لمواجهة كورونا بناءً على استقصاء أسعار بما يتناسب مع حالة الطوارئ»، كما يسمح لإدارة المُستشفى باستخدام ممرضات للعناية بالمرضى المُصابين بفيروس «كورونا» تحديداً، على أن تعرض إفرادياً على الموافقة المُسبقة لوزير الصحة، فيما أعلن المُستشفى، أمس، استقبال التبرعات النقدية عبر حسابين مصرفيين في المصرف المركزي لمواجهة الأزمة، «بعدما لمست إدارة مُستشفى رفيق الحريري الجامعي رغبة عدد من المواطنين في تقديم الدعم لجهود التصدّي لفيروس كورونا».

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