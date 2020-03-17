حملة تمويل وخطوات عملية من قطاع الإنتشار في التيار لمكافحة فيروس كورونا

استقبلت الإعلامية الدكتورة باسكال الشمالي المنسق العام لقطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبال صباح الثلثاء 17 أذار 2020 عبر هواء برنامج يوم جديد على قناة ال OTV من أجل الإطلاع على الخطوات العملية التي ينوي القيام بها قطاع الإنتشار للمساهمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في لبنان.

رداً على سؤال على جهوزية قطاع الإنتشار رد الدكتور زبال أن بناء على التقارير التي تأتينا من المنتشرين وما نراه في الإعلام نرى أن أكبر الدول وأكثرها تقدما قد فشلت في احتواء تفشي الفيروس وعملنا يقتصر على تأمين إحتياجات الطواقم الطبية والصليب الأحمر اللبناني لإعطائهم فرصة مرجحة من أجل احتواء تفشي الفيروس وابقاء اعداد المصابين منخفضة.

ردة الفعل الأولية من قيادة التيار المركزية في لبنان ومنسقيات قطاع الإنتشار حول العالم كانت رائعة حيث هب الجميع لتحمل المسؤولية.

خلية الأزمة في قطاع الإنتشار تتلقى الإتصالات دون توقف من التياريين في الإنتشار واضعين كافة خبراتهم وقدراتهم في الخدمة ونحن في مكتب قطاع الإنتشار كبر قلبنا من حجم التفاعل الذي نشهده من أهلنا في الخارج.

كافة المساعدات المختصة بمكافح فيروس كورونا التي ستصل لبنان في الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها تباعاً على الإعلام اللبناني وسيتم توزيعها على الجهات المختصة.

أهمية هذه المساعدات لا تقتصر فقط على معدات متنوعة لخدمة مكافحة تفشي الفيروس انما تعطي دفعاً معنوياً ونفسياً مهماً الى اللبنانيين وتظهر لهم انهم في قلوب أبنائهم في الإنتشار وانهم ليسوا متروكون لمصيرهم.

أكمل الدكتور زبال:الإنتشار اللبناني هب للمساعدة من كافة القارات مع العلم أن أكثر هذه الدول تعاني من تفشي الفيروس بنسب أعلى من لبنان, وهذه رسالة الى اهلنا في لبنان أن الإنتشار مستعد للوقوف سنداً لهم كما قال لنا الرئيس العماد عون أن الإنتشار هو خط الدفاع الأول عن لبنان في الخارج.

كما شدد الدكتور زبال أن التيار الوطني الحر وقطاع الإنتشار لا يأخذ دور الدولة اللبنانية إنما هو سنداً وداعماً للدولة اللبنانية والسفارات والقنصليات في الخارج.

كما توجه الدكتور زبال بالشكر الى كافة أعضاء مكتب قطاع الإنتشار في لبنان وفي الإنتشار وحث جميع اللبنانيين للتكاتف والمساهمة في الحملة التمويلية التي ستبدأ اليوم على حسابين مختلفين على تطبيق GoFundMe حساب خاص بقارة أستراليا وحساب خاص بباقي دول العالم .

سيفتتح مساء اليوم الثلثاء 17 اذار الحساب الخاص بالحملة التمويلية لكافة دول العالم ويمكن الجميع المساهمة عبر الدخول الى موقع GoFundMe على الرابط التالي

سيفتتح غداً 18اذار الحساب الخاص بالحملة التمويلية لقارة استراليا ويمكن الجميع المساهمة عبر الدخول الى موقع GoFundMe على الرابط التالي