كوفيد-19: هل يمكن نقله حتى بعد الشفاء منه؟ وكم من الوقت يبقى الفيروس على النقود؟ (د. حنينا ابي نادر)

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هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا للآخرين حتى بعد الشفاء منه؟ إنّه أمرٌ غير معروف حتى الآن ، ولكنّ الأطباء يفضّلون عزل المريض المصاب بفيروس كورونا لمدة أسبوع على الأقل حتى بعد الشفاء منه بشكلٍ كامل . ولدى شفاء هذا المريض ، تصبح مناعته أقوى ومن غير المرجح أن يصاب به مرّتين (لقد ورد تقارير حالات قليلة في العالم في هذا الصدد وكانت الإصابة أقل خطرًا) .

وفي إطار التصدي لهذا المرض بفعالية أكبر ، فإنّ حوالى 20% من مرضى الكورونا الذين تُظهر فحوصات الـ PCR أنّهم غير مصابين في الأنف بعد الشفاء ، يأتي فحص الـ PCR إيجابيًا في البراز (لا نزال بحاجة لمساعدة إضافية واعدة قد تتوفر لنا مع الوقت وذلك في ما يتعلق بالحجر الصحي وانحسار تفشي الفيروس).

فإذا كنتم صغارًا في السن وأقوياء ، عليكم أن تخافوا من إمكانية نقل الفيروس لأقربائكم الكبار في السن . ولم يتم وصف أدوية معيّنة حتى الآن (لا يزال دواء " فافيلافير " Favilavir ودواء رمديسيفير Remdesivir قيد التجربة) ، ولا تزال عملية العثور على لقاح بحاجة لوقت (تحتاج أحيانًا لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر منذ تاريخ اكتشاف المرض) .

وبحسب دراسات غير مؤكدة بعد ، يمكن أن يعيش فيروس كورونا على الأوراق النقدية لمدة ثلاثة أيام وفقًا لنوعية الورق .

وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أنّه حتى لقاح الإنفلونزا يغطي 70٪ من السلالات. وسأستمر بتزويدكم بالمعلومات حال ورودها .

Don’t panic, stay alert.