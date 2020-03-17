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اجراءات لمواجهة فيروس كورونا على طاولة لجنة الرعاية في السجون

17
MARCH
2020
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اجتمعت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" قبل ظهر اليوم في بيت الطبيب - فرن الشباك، بدعوة من نقابة الاطباء، بحضور نقباء: الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، المحامين ملحم خلف، الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، آمر سجن روميه العميد الطبيب ابراهيم حنا، الدكتورة ادوينا الزغبي ممثلة منظمة الصحة العالمية، الدكتورة نادين يارد من "اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى" في وزارة الصحة، الدكتورة جيهان نعوس من الجامعة الاميركية في بيروت، وحبيب عوده صاحب احدى الشركات التي توفر خدمة ال call center.
وناقش المجتمعون بحسب بيان أصدروه على الاثر، وضع السجون عموما، وبحثوا في "الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع دخول وباء الكورونا الى السجون خصوصا. واوضح العميد حنا ان تدابير احترازية عدة في هذا الشأن اتخذت في سجن روميه ويتم تنفيذها حاليا على الارض. كذلك تم البحث مفصلا في طلب النقيب خلف تعقيم السجون وتوفير المواد الضرورية لهذا الامر. واتفق على ضرورة تأمين كل ما يلزم من تدابير ومواد لمواجهة ازمة الكورونا، وعلى اهمية تعاون كل الجهات الطبية والامنية مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الوضع من مختلف جوانبه. وتداول المجتمعون ايضا في امكان تجهيز جناح خاص للمساجين في حال اصيب احدهم بفيروس كورونا، وعرضت اقتراحات عدة لهذه الغاية".
وأكد ابو شرف ان "نقابة الاطباء ستعمل مع الجمعيات العلمية المختصة في النقابة على تأمين اطباء بصورة مستمرة في كل السجون والنظارات للتأكد من ان الامور الصحية تسير على ما يرام في هذه الاماكن".
من جهتها، اشارت يارد الى ان "وزارة الصحة ستصدر اليوم خطة تضمنها ارشاداتها وتوضيحاتها في هذا المجال".
ولفت البيان الى أن "المجتمعين ناقشوا ايضا، اقتراحا قدمه السيد حبيب عوده لانشاء call center لجميع الاطباء في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية التي تجري فحص الكورونا، وهي: مستشفى الحريري الجامعي، الجامعة الاميركية، القديس جاورجيوس، رزق واوتيل ديو، وهو خدمة مجانية تؤمن اتصال الناس بالاطباء لطرح اسئلتهم واستفساراتهم حول الفيروس وعوارضه. وبهذه الطريقة تتم غربلة المرضى سلفا قبل التوجه الى المستشفيات، وهي معتمدة حاليا في وزارة الصحة والجيش وجمعية الامراض النفسية".
وأشار البيان الى أن "ابو شرف أجرى اتصالات بمختلف المستشفيات الجامعية التي ابدت كل الاستعداد للتعاون وتأمين الاطباء على مدى 24 ساعة مع مناوبات"، معلنا أن "المشاركين اتفقوا على استئناف اجتماعاتهم بداية الاسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات".

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