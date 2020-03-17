النقل المشترك وعشرات الكنائس والبلديات والمتاجر باتت معقمة في بتغرين والخنشارة والمتين وضهر الصوان والمياسة والعيون

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لليوم الرابع على التوالي، وفي سياق الوقاية من فيروس كورونا، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبلديات الراغبة في المتن الشمالي، تواصلت حملة التعقيم التي اطلقها النائب ابراهيم كنعان، مترافقة مع دعوة الناس الى الالتزام بحالة التعبئة العامة والتشدد في اجراءات الوقاية التي تبدأ من البقاء في المنازل، للحد من انتشار الفيروس.

وقد انطلقت الحملة اليوم من بتغرين، حيث جرى تعقيم مبنى البلدية والدفاع المدني والمستوصف والمؤسسات التجارية ومخفر الدرك، اضافة الى باصات النقل المشترك العاملة على خط الدورة-بتغرين والتي تستخدم بكثافة من قبل المواطنين.

كما شمل التعقيم كنائس القديس جرجس والقديس ميخائيل والسيدة.

وفي ضهر الصوان، جرى تعقيم مبنى البلدية والمستوصف ومركز الشرطة وكنيسة مار سركيس وباخوس والصالة الرعوية وعدد من المحال والشوارع.

اما في بلدتي المياسة والسفيلة، فقد طال التعقيم كنائس مار يوسف ومار مارون ومار شربل، اضافة الى عدد من المتاجر.

وفي المتين-مشيخا، جرى تعقيم مبني البلدية، وخلية الطائفة الدرزية وصالة الافراح، اضافة الى كنيسة السيدة وصالتها، وكنيسة مار يوحنا والصالة، وكنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، وكنيسة مار انطونيوس وكنيسة مار يوسف والمدرسة.

كما جرى تعقيم كنيسة السيدة-مشيخا والصالة، بالاضافة الى عدد من المحال، والمعدات التي تستخدمها البلدية.

الحملة شملت ايضا الخنشارة، فطالت جولة التعقيم مستوصف النبي ايليا وكنائس مار الياس والسيدة ومار جرجس، اضافة الى كنيسة سيدة الانتقال الكاثوليكية في الجوار وكنيسة البشارة الارثوذكسية وكنيسة مار الياس المارونية في الجوار.

كذلك في العيون، جرى تعقيم المقر البلدي وكنيسة مار يوسف وصالون الكنيسة والاماكن العامة في البلدة، اضافة الى الآليات البلدية.

وتستكمل الحملة غدا في الدكوانة والجديدة ببلديتيهما وكنائسهما ومراكز الدفاع المدني والقاعات العامة والمتاجر، ومراكز الشرطة.