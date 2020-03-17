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مستشفى الحريري الحكومي: استقبال التبرعات النقدية عبر حسابين مصرفيين في المصرف المركزي لمواجهة الازمة

17
MARCH
2020
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اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي:

"بعد ان لمست إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي رغبة عدد من المواطنين تقديم الدعم لجهود التصدي لفيروس كورونا، تستقبل الادارة التبرعات النقدية عبر حسابين مصرفيين فتحا لهذه الغاية في المصرف المركزي كالتالي:

للمستشفى:


BANK NAME Banque du Liban
BRANCH NAME Hamra Branch
BENEFICIARY NAME Martyr President Rafik Bahaa Eddine
Hariri Hospital
NAME OF ACCOUNT CORONA DONATION - Martyr President Rafik Bahaa Eddine
Hariri Hospital
اسم الحساب (باللغة العربية) حساب جاري / هبات كورونا مستشفى رفيق الحريري الجامعي
ACCOUNT NUMBER 719041200
IBAN LB40 0999 0000 0001 0017 1904 1200

للعاملين في أقسام الكورونا:


BANK NAME Banque du Liban
BRANCH NAME Hamra Branch
BENEFICIARY NAME Employee working in CORONA - Martyr President Rafik Bahaa Eddine
Hariri Hospital
NAME OF ACCOUNT Martyr President Rafik Bahaa Eddine
Hariri Hospital
اسم الحساب (باللغة العربية) حساب جاري / مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبات الموظفين العاملين في قسم كورونا
ACCOUNT NUMBER 719041190
IBAN LB19 0999 0000 0001 0017 1904 1190

أما لمن يرغب بتقديم المساعدات العينية فيرجى الاتصال بالادارة العامة على الرقم 831001-01.

وتلفت الادارة نظر المتبرعين الى وجوب التثبت من وجود عقد اتفاق تعاون مسبق بين المستشفى واي جهة تستقبل مساعدات باسمه قبل التبرع لها. على ان يتم الاعلان قريبا عن اسماء الجمعيات او المنظمات التي ستقوم بجمع الدعم لمواجهة تداعيات الكورونا لصالح مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

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