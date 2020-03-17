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أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية في بيان، أنّه عطفاً على التعميمات السابقة الصادرة عن وزير السياحة (تعميم رقم 1 و 2 و 3) بإقفال "المؤسسات والمرافق السياحية، والأثرية، والمغاور، ومراكز التزلج والمسابح، والمطاعم والمقاهي و(مقاهي الأراكيل) وصالات الشاي والحلويات، بالاضافة الى الملاهي والأندية الليلية والمراقص العامّة والحانات (pubs) على الأراضي اللبنانية كافة. على أن تبقى المطاعم داخل الفنادق للنزلاء فقط، وتفتح محلات بيع الباتيسري من دون وجود صالات للجلوس.



كما و إلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والإجتماعات على أنواعها في المؤسسات السياحية كافة". وبعد المقرّرات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد المنصرم بتاريخ 15 آذار 2020 في قصر بعبدا.



يمدّد وزير السياحة قراره بإقفال المؤسسات المذكورة في التعاميم كافة، وذلك لغاية يوم الأحد 29 آذار 2020 ضمناً.



كما يشير القرار إلى ضرورة السّماح لخدمة الطلبات الخارجية (Delivery) بالعمل في توصيل المواد الغذائية والمأكولات (مع اتباع اجراءات السلامة الغذائية)، وعدم اتخاذ أية قرارات استنسابية من قبل البلديات وإتحاداتها بما يتعارض مع القرارات الصادرة عن السلطات المختصة.



وتكلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.